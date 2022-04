Fire millioner får igjen gå utendørs i Shanghai

En mann bruker megafon for å snakke med beboere i et leilighetsbygg i Shanghai. Ytterligere fire millioner av byens 25 millioner innbyggere får lov til å forlate hjemmet sitt når myndighetene nå lemper ytterligere på smitteverntiltakene i Kinas mest folkerike by. Foto: Chen Jianli / Xinhua via AP / NTB Foto: NTB