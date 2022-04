Zelenskyj: Russland sender nesten alt de har

– De sender nesten alt og alle som kan bekjempe oss, sa Zelenskyj i en videotale tirsdag kveld.

Ifølge ham har de russiske styrkene trappet opp innsatsen betraktelig mot Kharkiv-området i øst og mot Dnipro sentralt i landet. I Mariupol er situasjonen stadig svært alvorlig, ifølge Zelenskyj.

Selv om Russland hevder de kun angriper militære mål, fortsetter de med å rette angrep mot boligområder og å drepe sivile, ifølge han.

– Den russiske hæren skriver seg i denne krigen seg inn i verdenshistorien som den mest barbariske og inhumane hæren i verden, sa Zelenskyj videre.

Både fra ukrainsk og russisk hold er det blitt sagt at krigen har gått over i en ny fase der russiske styrker angriper over bred front i øst i et forsøk på å ta kontroll over hele den industritunge Donbas-regionen.

Angrep mot flere byer

Tirsdag rettet Russland angrep mot flere byer. Kharkiv og Kramatorsk i øst ble hardt angrepet, mens Russland sier de også har rammet områder rundt Zaporizjzja og Dnipro, som ligger vest for Donbas, med missiler.

Det ble hørt flere eksplosjoner tidlig onsdag i Mykolajiv i sør, ifølge regionens guvernør, mens et sykehus angivelig skal ha blitt truffet av artilleriild i den nærliggende landsbyen Basjtanka.

Havnebyen Mariupol har vært beleiret i ukevis, og i flere dager har de gjenværende styrkene i byen forskanset seg ved anlegget til stålverket Azovstal. Natt til onsdag sa en kommandør der at de kanskje er inne i «våre siste dager, om ikke timer», ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ukrainske myndigheter sa tidligere at russerne hadde sluppet tunge bomber på stålverket, og at også et sykehus i nærheten, der hundrevis oppholdt seg, var truffet.

Mer i vente

Men ifølge den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW) har ikke Russland satt alle kluter til ennå. ISW skriver at det er snakk om såkalt forberedende angrep med artilleri og fra lufta mens de henter inn personell og andre forsyninger.

Videre skriver ISW at det kan synes som om president Vladimir Putin krever en hurtig offensiv, muligens for å ha nådd de uttalte målene innen 9. mai, datoen da Russland hvert år feirer seieren over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig.

– Hastverket og de begrensede forberedelsene av det russiske angrepet vil trolig undergrave effektiviteten og kan komme til å gå ut over utfallet, skriver tankesmia.

Russiske problemer

Det britiske forsvarsdepartementet skriver på Twitter at ukrainske styrker har slått tilbake flere russiske framrykkinger.

Russland har problemer med logistikk, teknikk og terrenget, og møter i tillegg svært motiverte ukrainske styrker, heter det.

I tillegg er Russlands manglende evne til å slå ned motstanden i Mariupol et symptom på at de stadig ikke evner å nå målene sine like fort som de ønsker, mener britene.