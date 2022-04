Russisk milliardær hardt ut mot Russlands krigføring

Tinkovs uttalelser på Instagram tirsdag utgjør noe av den sterkeste kritikken som en fremtredende russer hittil har rettet mot invasjonen. Han hevder at 90 prosent av russerne er imot krigen og kaller landets militære styrker for en «møkkahær».

Tinkov startet Tinkoff Bank i 2006 og er blant mest kjente gründerne i Russland. Han har bodd utenfor hjemlandet de siste årene og er selv rammet av vestlige sanksjoner.

– Hvordan kan hæren være god hvis alt annet i landet er dritt og fastkjørt i nepotisme, spyttslikkeri og servilitet?

– Jeg ser ikke en eneste fordel med denne vanvittige krigen! Uskyldige mennesker og soldater dør, sier han på den 55. dagen av Russlands krig.

Tinkov, som gikk av som styreleder for banken i 2020, skriver videre:

– Kjære «kollektive Vesten», vennligst gi herr Putin en klar utvei for å redde ansikt og stoppe denne massakren. Vennligst vær mer rasjonell og humanitær.

Tinkov hevder også at russiske tjenestemenn er «i sjokk» over at barna deres ikke lenger kan tilbringe sommerferien ved Middelhavet.

– Forretningsmenn prøver å redde det som er igjen av sine eiendeler, skriver han.

Tinkoff Bank vil ikke kommentere Tinkovs «private meninger».

– Han er ikke Tinkoff-ansatt, har ikke vært i Russland på lenge og har hatt helseproblemer de siste årene, sier selskapet i en uttalelse.