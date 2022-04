Pentagon: Ukraina har fått kampfly

Pentagon nekter imidlertid å oppgi antall, type eller opprinnelseslandet til kampflyene og flydelene.

Talsmann John Kirby sier til pressen tirsdag at ukrainske styrker «akkurat nå har til rådighet» flere kampfly enn de hadde for to uker siden.

Han påpeker videre at USA har bidratt med forsendelsen av «noen reservedeler som har bidratt til deres flybehov».

– Men vi har ikke transportert hele fly, tilføyer Kirby.

Nato-bekymring



Ukraina har lenge oppfordret Vesten til å gi landet tilgang på kampfly. I slutten av mars sa Ukrainas utenriksminister at USA ikke lenger motsetter seg overføring av polske krigsfly til landet.

Før dette hadde Pentagon avvist en plan som innebar at Polen skulle sende sine gamle fly fra sovjettiden, av typen MiG-29, til Ukraina via en amerikansk militærbase i Tyskland.

Bekymringen i Washington var begrunnet med at overføring av kampfly kunne føre til direkte konfrontasjon mellom Nato og Russland, noe som kan føre til eskalering av krigen.