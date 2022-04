Belgia og Nederland vil levere tunge våpen til Ukraina

På en felles pressekonferanse tirsdag opplyste Belgias statsminister Alexander De Croo og Nederlands Mark Rutte at Ukraina kan regne med tyngre våpen fra begge land. De sa også at leveransene vil bli gitt i samarbeid med andre land, uten at de sa hvilke.

Våpenløftene kommer samtidig som Russland har innledet en stor offensiv i Donbas-regionen øst i Ukraina.

– Et absolutt lavmål for Europa

De Croo kalte volden i Donbas for et absolutt lavmål for Europa. Han sa også at sanksjonene mot Russland kommer til å bli skjerpet, men at dette tar lengre tid.

Tysklands statsminister Olaf Scholz lovet samme dag at tyske myndigheter vil finansiere våpenleveranser til Ukraina fra tysk våpenindustri.

– Vi har bedt den tyske våpenindustrien om å gi oss beskjed om hva slags materiell de kan levere i nær framtid, sa Scholz.

Han la til at Berlin er i kontakt med Ukraina om hvilke behov de har, og at den tyske regjeringen vil betale det som trengs.