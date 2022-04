Da Russlands president Vladimir Putin ga sine stormtropper ordre om å krysse grensen til Ukraina natt til 24. februar hadde han neppe sett for seg det som skulle komme.

Fallskjermjegere ble sendt inn som fortropp for å sikre et brohode i utkanten av Kyiv for å kunne berede grunnen for en storstilt troppeforflytning.

Russiske fortropper ble påført store tap

Russlands president Vladimir Putin har sendt tusenvis av russiske soldater i døden. Nå tynnes det også ut i rekkene blant høytstående offiserer.

Interfax meldte på krigens andre dag at 200 russiske helikoptre og flybårne soldater ble satt inn for å erobre flyplassen, og at mer enn 200 ukrainske soldater drept. Det ble samtidig meldt at de russiske styrkene ikke hadde lidd tap.

Senere viste det seg at de russiske fortroppene ble påført store tap. Blant andre ble den russiske generalen Andrej Sukhovetskyj, som ledet en avdeling i de russiske luftbårne styrkene, drept i kamp med ukrainske styrker.

De påfølgende dagene og ukene har det kommet stadig nye meldinger om tap av befalingsmenn i den russiske hæren. Flere skal ha blitt drept av skarpskyttere.

Russland: Vestlig våpenhjelp forlenger krigen

«En ærlig, sympatisk og god familiefar»

Den siste blant disse, oberst Ivan Grisjin, døde 1. påskedag etter å ha blitt påført skuddskader i magen. I tillegg melder russiske Ria Novosti at Alexander Chirva, kaptein på et russisk landgangsfartøy, er drept.

«Jeg kjente ham personlig. En ærlig, sympatisk og veldig viljesterk person, en ekte oberst, en god familiefar», heter det i minneordet som er gjengitt av Expressen.

Grishin var sjef for den 49. antikampluftbrigaden i det russiske luftforsvarets taktiske luftforsvar.

Åtte av Putins beste generaler er døde



I påskedagene skal også den høytstående generalen, Vladimir Frolov, ha blitt drept, men omstendighetene rundt dødsfallet er uklart, ifølge Daily Mail.

Påskeaften ble generalmajor Vladimir Frolov, nestkommanderende for det russiske militærets 8. armé, bisatt i St. Petersburg.

Ifølge nyhetsbyrået Tass ble generalmajoren drept i kamp i Ukraina. Han er den åttende befalingsmannen med generals rang som er død etter krigsutbruddet.

Ukrainsk forsvarsdepartement: Mer enn 21.500 russiske soldater drept



I tillegg skal russerne ha mistet svært mange soldater i kamp. Ifølge det ukrainske forsvarsdepartementet kan så mange som 21.500 russiske soldater være drept. I tillegg kommer et stort antall sårede og soldater som er tatt til fange.

Russiske myndigheter opererer med langt lavere tapstall, men hevder på sin side at ukrainerne har mistet tusenvis av soldater på slagmarken.

Den tsjetsjenske generalen Magomed Tushayev skal ha blitt drept i kamper ved Antonov flyplass like utenfor Kyiv, ifølge The Jerusalem Post.

De mange falne offiserene blir regnet som et stort tap for de russiske styrkene.

Paradeuniformene ble liggende ubrukt



Ukrainias president Volodymyr Zelenskyy under inspeksjon i Butsja, en forstad til hovedstaden Kyiv, hvor russiske soldater kan ha begått alvorlige krigsforbrytelser mot sivile. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Ifølge etterretningskilder hadde Putin forventet at den russiske krigsmaskinen skulle innta hovedstaden Kyiv i løpet av få dager. Paradeuniformer skal ha blitt funnet i forlatte militærkjøretøy, men paraden i hovedstaden kom aldri.

Det gjorde heller ikke den bestilte likvidasjonen av landets president Volodymyr Zelenskyj. Flere av dødsskvadronene skal ha blitt avslørt før de rakk å gå til aksjon.

Mislykket raid



I stedet ble de russiske soldatene møtt av innbitt motstand fra en i utgangspunktet underlegen motstander. Hundrevis av russiske soldater skal ha blitt drept eller tatt til fange under det mislykkede raidet mot Hostomel-flyplassen 30 kilometer utenfor Kyiv.

Etter fem ukers intens kamper slo russerne retrett og forlot utkanten av Kyiv med kurs for Hviterussland og Russland. Nå står slaget i Øst-Ukraina, i Donbas.

