Hellas har tatt beslag i russisk tankskip

Den over 115.000 tonn store Pegas var på vei til en tyrkisk oljeterminal i ved Marmarahavet da den ble stanset. Skipet, som har et mannskap på 19 russere, ligger nå ankret opp ved byen Karystos på Evvia, Hellas' nest største øy.

– Skipet ble tatt i arrest 15. april som følge av EU-sanksjonene, sier en talskvinne for gresk kystvakt tirsdag. Hun legger til at beslaget ikke får konsekvenser for lasten, men kan ikke gi detaljer om når oljen blir overført til et annet skip.

EU har innført en rekke sanksjoner mot Russland på grunn av Ukraina-krigen, men olje og gass omfattes ikke av straffetiltakene.

Gresk medier har tidligere meldt at tankskipet hadde motorproblemer og hadde blitt eskortert av slepebåter i retning Peloponnes-regionen i Hellas, men at det måtte ankre opp ved Karystos på Evvia på grunn av dårlig vær.