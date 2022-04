Det er ikke klart om angrepet mot landsbyen Golovtsjino, som guvernør Vjatsjeslav Gladkov har omtalt på meldingstjenesten Telegram, ble utført med artilleri eller raketter eller om det er snakk om et flyangrep, melder nyhetsbyrået Reuters.

Tidligere i måneden anklaget Russland Ukraina for å ha brukt helikoptre til å angripe et drivstofflager i provinsen Belgorod og for å ha beskutt flere landsbyer og skutt raketter mot et ammunisjonslager.

Russland invaderte Ukraina 24. februar i det russiske myndigheter omtaler som en «militær spesialoperasjon».