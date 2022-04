– Vi kan nå bekrefte at russiske styrker har startet slaget om Donbas, som de har forberedt i lang tid. En stor del av den russiske hæren er nå satt inn i denne offensiven, sier Volodymyr Zelenskyj på meldingstjenesten Telegram.

– Uansett hvor mange russiske soldater som sendes dit, vil vi kjempe. Vi vil forsvare oss. Det vil vi gjøre hver eneste dag, sier Zelenskyj.

Det har de siste ukene vært ventet at Russland ville sette inn en større offensiv for å skaffe seg kontroll over Øst-Ukraina. Dette har også vært et uttalt mål fra Russland etter at de trakk seg tilbake i Nord-Ukraina, inkludert områdene rundt hovedstaden Kyiv.

Var ventet

Tidligere mandag sa den ukrainske generalstaben at de russiske forberedelsene nesten var fullført.

– I det østlige operasjonsområdet fullfører Russlands væpnede styrker oppbyggingen av en offensiv styrke, skrev generalstaben i sin situasjonsrapport.

Pressjef John Kirby i det amerikanske forsvarsdepartementet sier samme dag at Russland «fortsetter å legge til rette for det de tror vil ende med suksess på bakken» sør og øst i Ukraina.

– De setter inn flere styrker, flere tilretteleggere og får på plass kommando- og kontrollkapasitet for fremtidige operasjoner, sier Kirby.

Har inntatt Kreminna

De russiske styrkene har tatt kontroll over den lille byen Kreminna i Luhansk-regionen, opplyser lokale myndigheter ifølge The Guardian.

– Akkurat nå er kontrollen over byen Kreminna tapt. Gatekampene raser, og russerne skjøt og drepte folk som forsøkte å flykte, sier guvernør Serhij Hajdaj i Luhansk-regionen på Telegram.

Han hevder fire personer ble drept da russiske soldater skjøt mot biler med sivile.

Mandag ble det meldt at russiske styrker hadde tatt seg inn i byen. Boliger, bygninger og et sportsanlegg er ødelagt i angrepene mot byen og mot de nærliggende byene Rubizjne og Lysytsjansk.

USA: Russland lærer av sine feil

Kirby i Pentagon sier de har sett tegn i Donbas til at Russland prøver å forberede seg bedre på offensiven enn ved starten av krigen.

– Det ser ut til at russerne prøver å lære av sine feil, men det gjenstår å se om problemene er løst. Vår vurdering er at de på mange plan og måter ikke har løst logistikk og vedlikehold, og at de har problemer med styring og kontroll, sier Kirby.

De siste dagene har luftangrep og artilleribeskytning i større grad blitt rettet mot Donbas, spesielt i Mariupol.

Flere soldater

En forsvarskilde opplyser til nyhetsbyrået AP at antall russiske kampbataljoner øst og sør i Ukraina har økt fra 65 til 76 den siste uken.

Det er usikkert hva det vil bety i denne fasen av krigen, men det kan utgjøre så mange som 50.000 til 60.000 russiske soldater.

Dersom russiske styrker tar full kontroll over Mariupol, kan også mellom ti og tolv bataljoner frigjøres og settes inn i andre deler av Donbas-regionen.