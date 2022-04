Flere koronadødsfall i Shanghai

Bymyndighetene offentliggjorde mandag de første dødsfallene knyttet til smitteutbruddet, og tirsdagens tall fører det offisielle dødstallet opp i ti.

Alle de sju døde var mellom 60 og 101 år og hadde underliggende sykdommer, ifølge helsemyndighetene i Shanghai.

Byen og dens 25 millioner innbyggere står midt i Kinas største koronautbrudd siden den første smittebølgen i Wuhan for over to år siden.

Kina holder fast på sin nullvisjonspolitikk for korona, noe som betyr kraftige koronatiltak, nedstenginger av hele byer, massetesting og lange karantenetider.