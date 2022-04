Israelske luftangrep mot Gazastripen

Ifølge vitner og Hamas angrep israelske kampfly den sørlige delen av Gazastripen, og Hamas hevder å ha skutt mot flere fly.

Det israelske forsvaret sier målet var en plass der det produseres våpen for Hamas. Det er ikke meldt om skadde eller drepte i angrepet.

Mandag kveld sa forsvaret at det hadde skutt ned en rakett avfyrt fra Gaza. Det er den første raketten fra Gaza mot Israel i år.

Hamas har tidligere sagt at enhver hendelse ved al-Aqsa-moskeen vil være å gå over en grense. Fredag gikk israelsk politi inn i helligdommen. Over 150 personer ble skadd og flere hundre arrestert.