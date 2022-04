Ukraina melder om døde og skadde i Kharkiv

– Bombene falt like utenfor boliger, lekeplasser og nær nødhjelpssentre, sier regionens guvernør Oleh Synegubov mandag kveld.

Han anklager russiske styrker for å ramme sivile og la til at leger og redningsarbeidere jobber døgnet rundt for å håndtere følgene av angrepene.

Informasjonen er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Det ble også meldt om missilangrep i den sørlige byen Mykolajiv mandag kveld.

– Vi er i ferd med å skaffe oss oversikt over situasjonen, sier ordfører Oleksandr Senkevytsj i Mykolajiv.