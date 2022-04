Munnbindpåbud i USA satt til side av dommer

Dommer Kathryn Kimball Mizelle sier også at folkehelseinstituttet CDC ikke fulgte riktig prosedyre eller rettferdiggjorde beslutningen om å forlenge påbudet til 3. mai.

Munnbindkravet skulle opprinnelig vare til 18. april, men CDC ville ha mer tid til å studere omikronvarianten som nå står for brorparten av smittetilfellene i USA.

I lys av avgjørelsen kommer transportadministrasjonen (TSA), som er ansvarlig for sikkerheten ved landets flyplasser, ikke til å håndheve forskrifter som «pålegger bruk av munnbind på offentlig transport og ved transportknutepunkt», opplyser TSA.

Flyselskapene har kjempet mot påbudet og sagt at luftrensingen om bord i moderne fly gjør smitte lite sannsynlig. I Kongressen har flere republikanere kjempet mot munnbindkravet.

Kort tid etter rettsavgjørelsen opplyste USAs fire største flyselskaper, United Airlines, Delta, Southwest Airlines og American Airlines, at de dropper munnbindpåbudet, skriver The New York Times.

Også togselskapet Amtrak sa mandag kveld at ansatte og passasjerer ikke lenger trenger å bruke munnbind.

CDC fortsetter likevel å anbefale at folk bruker munnbind på offentlige transport og på stasjoner og flyplasser.

– Munnbind er fortsatt et viktig preventiv tiltak mot covid-19. Enhver som trenger og som velger å bruke munnbind, blir oppfordret til det, sier talsperson Kimberly Woods.