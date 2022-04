USA: Uvisst hvor lenge ukrainske styrker holder ut i Mariupol

– Ukrainerne fortsetter å kjempe for Mariupol. Det er en viktig by for dem økonomisk, kulturelt, og de er fortsatt i byen og kjemper for den, sier pressjef John Kirby i det amerikanske forsvarsdepartementet til CNN.

Han la til at det ikke er gitt at byen faller, selv om russerne er militært overlegne både fra bakken og fra luften.

I flere uker har ukrainske styrker forsvart byen fra tunneler under det store stålverket Azovstal, der også flere hundre sivile har søkt tilflukt, skriver The Guardian.