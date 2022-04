– Vi kan nå bekrefte at russiske styrker har startet slaget om Donbas, som de har forberedt i lang tid. En stor del av den russiske hæren er nå satt inn i denne offensiven, sier Volodymyr Zelenskyj på meldingstjenesten Telegram.

– Vi vil forsvare oss. Det vil vi gjøre hver eneste dag

– Uansett hvor mange russiske soldater som sendes dit, vil vi kjempe. Vi vil forsvare oss. Det vil vi gjøre hver eneste dag, sier Zelenskyj.

Det har de siste ukene vært ventet at Russland ville sette inn en større offensiv for å skaffe seg kontroll over Øst-Ukraina. Dette har også vært et uttalt mål fra Russland etter at de trakk seg tilbake i Nord-Ukraina, inkludert områdene rundt hovedstaden Kyiv.

Tidligere på dagen sa den ukrainske generalstaben at de russiske forberedelsene nesten var fullført.

USA: Russland tror det vil ende med suksess på bakken

– I det østlige operasjonsområdet fullfører Russlands væpnede styrker oppbyggingen av en offensiv styrke, skrev generalstaben i sin situasjonsrapport.

Pressesjef John Kirby i det amerikanske forsvarsdepartementet sier samme dag at Russland «fortsetter å legge til rette for det de tror vil ende med suksess på bakken».

– De setter inn flere styrker, flere tilretteleggere og får på plass kommando- og kontrollkapasitet for fremtidige operasjoner, sier Kirby.