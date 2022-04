Ukrainske myndigheter: Sju døde etter flere eksplosjoner i Lviv

Ukrainske medier skriver at det er meldt om flere eksplosjoner i den vestlige byen Lviv. Også BBC , som er på stedet, melder om det samme.

Ordføreren i Lviv, Andrij Sadovij, skriver på Telegram at det er snakk om «fem målrettede missilangrep» mot byen. Det har siden blitt nedjustert til fire.

Guvernør Maksym Kozytskij sier at missilene var rettet mot infrastrukturen i byen, deriblant tre militære anlegg og et bilverksted. I slutten av mars ble Lviv rammet av flere russiske angrep.

Brannvesenet er på stedet og kjemper med å få kontroll på flammene, opplyste ukrainske myndigheter etter angrepet. Ifølge medieoppslag ble luftvernberedskapen i Lviv opprettholdt.

– Krigsmarerittet har innhentet oss

Ordfører Sadovij skriver på Twitter at rundt 40 kjøretøy ble skadd eller ødelagt, i tillegg til at sjokkbølgene knuste vinduene på et hotell i nærheten som huser flyktninger, melder BBC.

– Krigsmarerittet har innhentet oss selv i Lviv. Det er ikke lenger noe sted i Ukraina hvor vi kan føle oss trygge, sa Ljudmila Turtsjak til nyhetsbyrået AP. Hun bodde på hotellet og har flyktet med to barn fra den østlige byen Kharkiv.

Militæreksperter hevder Russland øker sine angrep på våpenfabrikker, jernbaner og andre infrastrukturmål over hele Ukraina for å slite ned landets evne til å motstå en stor bakkeoffensiv øst i landet.