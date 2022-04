Meldinger om gatekamper i ny by i Øst-Ukraina

– I løpet av natten har fienden rykket fram til Kreminna, men har ikke klart å få fotfeste i byen. Kampene inne i byen fortsetter, meldte guvernøren i Luhansk-regionen, Serhiy Hayday, på sin Facebook-side mandag.

Kreminna og byen Rubizjne, hvor det har pågått harde kamper i halvannen måned, er ifølge Hayday de mest utsatte områdene i regionen. Guvernøren sa også at russerne angrep Kreminna med panserteknologi, og at beskytningen av byen har skadd flere boligbygg og et sportskompleks.

Informasjonen har ikke blitt bekreftet av uavhengige kilder.

Russlands president Vladimir Putin beordret invasjonen av Ukraina 24. februar. Russiske tropper, som opprinnelig angrep fra nord, sør og øst, har siden trukket seg tilbake fra Kyiv-regionen for å konsentrere angrepsinnsatsen mot den russiske separatistregionen Donbas i Øst-Ukraina.