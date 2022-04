Ukrainske myndigheter: Seks døde etter flere eksplosjoner i Lviv

Ukrainske medier skriver at det er meldt om flere eksplosjoner i den vestlige byen Lviv. Også BBC, som er på stedet, melder om det samme.

Ordføreren i Lviv, Andriy Sadovyi, skriver på Telegram at det er snakk om «fem målrettede missilangrep» mot byen.

Guvernør Maksym Kozytskyi sier at missilene var rettet mot den sivile infrastrukturen.

Brannvesenet skal være på stedet. Ifølge medieoppslag er Lviv fortsatt under luftberedskap.

Ordfører Sadovyi skriver på Twitter at rundt 40 kjøretøy ble skadd eller ødelagt, i tillegg til at sjokkbølgene knuste vinduene på et hotell i nærheten som huser flyktninger, melder BBC.

I slutten av mars ble Lviv rammet av flere russiske angrep.