Shanghai rapporterer første dødsfall siden nedstengingen

– For tre personer forverret helsetilstanden seg etter at ble innlagt på sykehus, og de døde etter at gjenopplivingsforsøk viste seg å ikke fungere, melder bymyndighetene via sosiale medier.

Byen og dens 25 millioner innbyggere står midt i det største koronautbruddet siden den første smittebølgen i Wuhan for over to år siden.

Kina håndhever fortsatt sin nullvisjon for koronasmitte, men til stadig mer åpenlyse protester. Beboere som har vært underlagt en svært streng nedstenging, har klaget på matmangel og overivrige tjenestemenn som tvinger dem inn i karantene.

Torsdag kveld dukket det opp videoer i sosiale medier der beboerne i et boligkompleks roper sin protest mot politifolk som prøver å komme seg inn.