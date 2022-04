For første gang reiste flere fra Polen til Ukraina enn motsatt vei

Tall fra det polske grensepolitiet viser at 22.000 personer krysset grensen inn til Ukraina på lørdag og at 19.200 forlot landet, melder kanalen.

Noen reiser tilbake for å besøke familien sin og oppholder seg nær grensen i noen dager før de vender tilbake. Andre reiser hjem for godt, trass i advarsler fra blant andre Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko om at det ennå ikke er trygt.

Ifølge FN har millioner av mennesker flyktet siden Russland invaderte Ukraina, mens mer enn 650.000 personer har krysset grensen fra Polen.