Zelenskyj i samtale med IMF om oppbygging etter krigen

I samtalen med Zelenskyj sa IMF-direktør Kristalina Georgieva at det ble lagt «klare planer for nå, samt en visjon for framtiden», tvitrer presidenten.

Presidentens økonomiske rådgiver sier Ukraina vil be IMF og G7-landene om 50 milliarder euro, tilsvarende 475 milliarder kroner, for å dekke underskuddet krigen har påført landets økonomi, melder BBC.

Statsminister Denys Sjmyhal deltar til uken på møter i IMF og Verdensbanken i Washington i USA.