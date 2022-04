– Vitner forteller at han ikke fikk svingt nok og traff et skilt før han kjørte inn i huset, sier vaktsjef Henrik Thelin hos politiet i Nord-Sjælland. Han sier sjåføren nylig har hatt lungebetennelse og fikk et kraftig hosteanfall.

– Så dette er et hendelig uhell, sier Thelin.

Det var sju-åtte passasjerer i bussen, men ingen kom til skade da den traff huset. Parallelt med bergingen av bussen, ble det jobbet for å understøtte huset der bussen traff ytterveggen.