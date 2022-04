Paludan, som leder det høyreekstreme danske partiet Stram kurs er på turné i Sverige for å brenne Koranen.

Torsdag kom det til voldsomme sammenstøt mellom politiet og motdemonstranter både i Linköping og Norrköping, der Paludan måtte avlyse sin varslede koranbrenning.

Fredag troppet han opp i Stockholm-forstaden Rinkeby, der det kom til steinkasting og åtte ble pågrepet da Paludan satte fyr på et eksemplar av Koranen.

Kaotisk

Fredag kveld endte det med voldsomme sammenstøt mellom politiet og motdemonstranter da Paludan skulle brenne Koranen i Örebro. Tolv politifolk ble skadd og flere politibiler ble påtent, og forholdene ble betegnet som kaotiske.

Lørdag var turen kommet til Landskrona der Paludan fikk pålegg fra politiet om å flytte sin varslede markering til en rasteplass utenfor byen. Også der endte det med steinkasting mot politiet, som svarte med pepperspray.

Lørdag kveld og natt til søndag kom det til opptøyer i Malmö-bydelen Rosengård der det ble kastet stein og brannbomber mot politiet. En buss og flere biler ble påtent.

Ikke tillatelse

Protestene mot den danske høyreekstremisten Rasmus Paludan, som er på turné i Sverige for å brenne Koranen, nådde lørdag kveld Malmö. Flere biler og en buss ble påtent, og politiet ble møtt med steiner og brannbomber. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB

Paludan fortsetter imidlertid turneen og søndag varslet Stram kurs på sin Facebook-side at han på nytt ville demonstrere i Linköping og Norrköping, noe svensk politi ikke har gitt tillatelse til.

– Vi har verken mottatt eller behandlet noen søknad, sier politiets innsatsleder Mikael Backman.

– Vi behøver ingen tillatelse ettersom politiet ikke beskytter demonstrasjoner, selv om de har fått tillatelse, skriver Paludan på sin hjemmeside.

Vil utvise muslimer

Paludans parti Stram kurs ble stiftet i 2017 og vil forby islam og deportere alle muslimer.

I 2020 ble Paludan dømt til tre måneders fengsel for ærekrenkelser og rasistiske uttalelser mot muslimer under en demonstrasjon i Danmark.

Samme år ble han nektet innreise til Sverige i to år. Det skjedde etter at det kom til voldsomme opptøyer i Malmö i forbindelse med en markering der han skulle brenne et eksemplar av Koranen, innpakket i bacon, slik han flere ganger har gjort i Danmark.

Paludan har siden fått svensk statsborgerskap ettersom deler av familien er svensk.