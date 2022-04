Dette skjedde i Ukraina i natt

* Russland ga ukrainske soldater som forsvarer den beleirede og istykkerbombede havnebyen Mariupol, frist til søndag morgen med å overgi seg. Mellom klokken 5 og 13 norsk tid må soldatene legge fra seg våpen og ammunisjon eller være forberedt på å dø, sier det russiske forsvarsdepartementet.

* Om lag 1.450 personer ble lørdag evakuert fra beleirede og krigsherjede området i Ukraina, opplyste ukrainske myndigheter i natt. Rundt 1.380 personer ble fraktet til Zaporizjzja fra flere byer i sør og øst, inkludert 170 fra den beleirede og ødelagte byen Mariupol.

* EUs kommende sanksjoner mot Russland vil rette seg mot banker, spesielt Sberbank, og oljeindustrien, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen til tyske Bild am Sonntag. Sberbank står for 37 prosent av den russiske banksektoren og er en viktig kanal for betaling for russisk olje og gass.

* Russland hevder at deres styrker har skutt ned et ukrainsk militærfly som transporterte militærutstyr fra vestlige land, melder CNN. Nedskytingen skal ha skjedd i Odesa-regionen men er ikke bekreftet av andre kilder.

* Samtidig meldes det at forsendelser som er del av Biden-administrasjonens siste militære støttepakke til Ukraina, har begynt å ankomme landet. Pakken består av våpen, ammunisjon og annen militær støtte verdt 800 millioner dollar, tilsvarende 7 milliarder kroner.

* Den russiske oligarken Roman Abramovitsj har reist til Kyiv i et forsøk på å gjenopplive fredssamtalene, melder nyhetsbyrået Bloomberg. Abramovitsj har tette bånd til Russlands president Vladimir Putin og har fungert som en uoffisiell megler mellom Ukraina og Russland.