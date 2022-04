Hos Ruppert-familien var morgenen 1. påskedag 1975 en hektisk, men fin morgen. Ferdigpynta barn løp rundt på jakt etter påskeegg mens de voksne pyntet og stelte i stand til måltidet de skulle spise sammen etter kirkebesøket.

Etter gudstjenesten var omme dro hele gjengen til 635 Minor Avenue, en adresse som den dag i dag er beryktet. Huset står der fremdeles, og 29 år gamle Cinnamon Baker ante ikke hva som hadde funnet sted innenfor husets fire vegger da hun flyttet inn i hjemmet i 2008.

– En kollega spurte meg forsiktig om jeg visste hvem James Ruppert var, og navnet hørtes kjent ut. Men det var først da jeg googlet ham at jeg forsto hvem det var, forteller Baker til ABC News.

Fra idyll til mareritt

Det var ettermiddag 1. påskedag 1975 og 41 år gamle James Ruppert hadde sneket seg vekk fra festlighetene og opp på soverommet. Våpenentusiasten fisket frem og ladet en revolve av typen 357 Magnum, to 22-kalibers håndpistoler og en rifle.

Da klokken slo 18.00 åpnet han døren til soverommet og gløttet ned trappa som førte til stua og kjøkkenet. Han kunne høre latteren og praten fra de åtte nevøene og niesene hans som lekte nede i stua, og kjente lukten fra mors lapskaus som putret på kjøkkenet.

Med rifla på ryggen og pistolene i beltet gikk han ned trappa. Idet han kom inn på kjøkkenet løftet han revolveren mot brorens hode og fyrte av. Før familien skjønte hva som foregikk var svigerinnen Alma og Rupperts mor også skutt og drept.

11 år gamle David, 9 år gamle Teresa og 13 år gamle Carol kom løpende mot kjøkkenet, intetanende om at onkelen hadde drept foreldrene og bestemoren deres. Barna rakk ikke nå kjøkkenet før de mistet livet.

Ruppert gikk så videre ut i stua hvor Leonard (17), Michael (16), Thomas (15), Ann (12) og lille John på 4 år satt. Ingen kom seg ut av stua i live.

På fem minutter var en hel familie borte, og USAs største familiemassakre var et faktum. Ruppert ble sittende på sin mors sofa i tre timer før han omsider ringte politiet.

– Det har vært en skyteepisode, var alt Ruppert sa.

(Saken fortsetter under bildet).

Leonard Ruppert, kona Alma og deres åtte barn ble drept av James Ruppert 1. påskedag. Foto: The Hamilton Police Department

«Rene slakteriet»

I et intervju med Cincinnati Post i 1975 beskrev politimann John Holcomb åstedet som «rene slakteriet».

– Det var så mye blod at det rant mellom gulvbordene, så når du gikk ned i kjelleren måtte du følge med på hvor du gikk, så ikke blodet rant ned på deg, fortalte Holcomb.

De klarte aldri å vaske vekk alle sporene etter massakren, og blodsporene i kjelleren er der den dag i dag, 47 år senere.

– For min del er det bare et uhyggelig bevis på hva som fant sted her, men når jeg tillater meg å tenke på det så kan jeg oppleve å bli litt skremt, forteller Baker, som bor der i dag. Hun har likevel valgt å bli boende der sammen med sine to barn på ni og fire år.

Men hvem var James Ruppert?

(Saken fortsetter under bildet).

James Ruppert sitter omringet av sine forsvarere H.J. Bressler og Hugh Holbrook. Bildet er fra 18. mars 1980. Foto: Jeff Hinckley / AP/NTB

James Urban Ruppert ble født 29. mars 1934. Barndommen var preget av omsorgssvikt og vold, og Moren Charity Ruppert refererte ofte til James som «en tabbe», fordi hun egentlig ønsket seg en datter. Da James var 12 år gammel og broren Leonard var 14 mistet de faren sin, og storebroren tok over rollen som «mannen i huset».

Ifølge boken «The Anatomy of Motive» av FBI-legenden John Douglas, opplevde James konstant mobbing fra sin egen familie og omverdenen. Han var liten av vekst og ble ansett som forsvarsløs. Med tiden utviklet han en lidenskap for våpen, som han mente representerte maskulinitet, og ga ham en følelse av makt som han eller følte sjelden på.

Mens broren ble hyllet som en lokal sportshelt og tok utdannelse som ingeniør, klarte ikke James å fullføre universitetet. Omsider flyttet han hjem til moren. Samtidig giftet broren seg med James’ ekskjæreste Alma, og sammen fikk de åtte barn.

Fikk bekymringsmelding

Ti år før massakren fant sted mottok Hamilton Police Department en bekymringsmelding fra det lokale biblioteket. De hadde fått en telefon fra en opprørt James, som var fast bestemt på at moren og broren gjorde livet hans vanskelig ved å spre rykter i byen. Han var også overbevist om at FBI avlyttet samtalene hans og aktivt saboterte karrieren hans.

Han fikk tilbud om hjelp og gikk fremdeles til psykolog våren 1975. Få dager før påsken, som han gledet seg til hvert år, oppsto det en krangel mellom han og moren. Hun truet med å kaste ham ut av huset.

Påskeaften, kvelden før massakren fant sted, tilbragte James flere timer på en bar i området. Ifølge FBI-legenden fortalte 41-åringen om problemene i hjemmet, som han «hadde tenkt å få orden på ganske snart».

(Saken fortsetter under bildet).

Bildet er tatt av åstedsetterforskere og viser stuen hvor de fleste av Rupperts nevøer og nieser ble funnet drept. På armlenet ligger en av Rupperts våpen. Foto: The Hamilton Police Department

1. påskedag

James tilbragte store deler av dagen oppe på rommet sitt, mens resten av storfamilien var sammen nede i fellesarealet, intetanende om hva James planla. Broren, kona hans Alma og moren sto nede på kjøkkenet og pratet da James kom ned og stilte seg ved siden av kjøleskapet.

På få sekunder gikk atmosfæren fra påskeidyll til et rent mareritt, og fem minutter senere var hele familien brått revet bort.

Da politiet ankom åstedet flere timer senere var James ferdigdusjet og møtte politiet i døren, klar til å la seg arrestere.

James Rupperts forsvarer jobbet iherdig med å overbevise juryen om at 41-åringen var psykotisk i gjerningsøyeblikket, og dermed var utilregnelig. Rettspsykiatere mente på sin side at alt tydet på at drapene var nøye planlagt, og at 41-åringen var fullt klar over hva han gjorde.

Ruppert ble funnet skyldig på alle tiltalepunkter og dømt til livstid i fengsel. Han anket saken og i 1982 ble han funnet skyldig i drapene på moren og broren, men ble funnet ikke skyldig i de drapene på Alma og barna, hvor utilregnelighet lå til grunn.

87-åringen, som står bak USAs største familiemassakre, bor den dag i dag ved Franklin Medical Center i byen Columbus i Ohio.