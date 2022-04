Johnson lover Ukraina pansrede kjøretøy

Johnson har forsikret president Volodymyr Zelenskyj at Storbritannia «vil fortsette å levere midlene Ukraina trenger for å forsvare seg», heter det i en uttalelse fra Downing Street lørdag kveld.

I en telefonsamtale snakket de to lederne også om behovet for en langsiktig løsning for Ukrainas sikkerhet.

Den britiske statsministeren forsikret også at han vil fortsette å jobbe med Storbritannias partnere for å «sikre at Ukraina kan forsvare sin suverenitet i de kommende ukene og månedene».