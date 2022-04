Ukraina: Begge sider hevder over 20.000 av motstanderens soldater er drept

Russland sier drøyt 23.000 soldater er drept på ukrainsk side, inkludert medlemmer av Ukrainas hær, nasjonalgarden og «utenlandske leiesoldater», ifølge talsmann Igor Konasjenkov i det russiske forsvarsdepartementet.

Ukrainas president sier på sin side at tapstallene er betydelig lavere. I et intervju fredag sa han at mellom 2.500 og 3.000 soldater er drept hittil i krigen, som startet 24. februar.

Dagen etter anslår det ukrainske forsvaret at Russland har mistet 20.100 soldater. Fra Moskva er det offisielle tallet rundt 1.350 drepte.