Tysk minister sier tyngre våpen til Ukraina ikke gjør landet til part i krigen

Tysklands sosialdemokratiske statsminister Olaf Scholz har avvist å gi tyngre våpen som stridsvogner, helikoptre og fly til Ukraina. Det har kommet flere krav om å gi Ukraina mer støtte. Det kommer også fra de andre partiene i regjeringen til Scholz.

Justisminister Marco Buschmann slår fast at internasjonal lov ikke sier at våpenleveranser er det samme som å bli en part i krigen. Det tolkes som at han åpner for å gi tyngre våpen til ukrainerne.

– Hvis Ukraina utøver sin legitime rett til selvforsvar, kan ikke støtte ved våpenleveranser føre til at man blir en del av krigen, sier Buschmann.

Han understreker at dette er hans personlige mening.