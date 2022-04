Ukrainas statsminister besøker Washington – møter Verdensbanken

Sjmyhal får følge av finansminister Sergej Martsjenko og sentralbanksjef Kyrylo Sjevtsjenko. De skal blant annet møte Det internasjonale pengefondet (IMF) og representanter fra G7-landene, melder nyhetsbyrået Reuters.

De skal også delta på en rundebordsdiskusjon om Ukraina arrangert av Verdensbanken.

Russlands krigføring i Ukraina kommer til å dominere neste ukes møter mellom representanter fra Verdensbanken, IMFs medlemsland, G7 og G20. Det er ventet at IMF nedjusterer forventningene til global økonomisk vekst som følge av krigen.

IMF har opprettet en konto som gir land og grupperinger en sikker måte å sende penger til Ukraina på. Canada, en av landets største støttespillere, har foreslått å sende 1 milliarder canadiske dollar, om lag 7 milliarder kroner, via kontoen.

Martsjenko sa forrige uke at Ukraina vil be om rundt 4 milliarder euro, tilsvarende 38 milliarder kroner, i støtte. Det kommer i tillegg til 3 milliarder euro landet allerede har fått for å håndtere budsjettkrisen som følge av krigen.