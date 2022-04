Russland anklages for angrep mot Kharkiv

Guvernøren i regionen, Oleh Synegubov, opplyste fredag at sju mennesker var drept og 34 såret i et angrep mot et boligområde i Kharkiv.

– Okkupantene skjøt mot et boligområde i Kharkiv. 34 mennesker ble uheldigvis såret, blant dem tre barn. Sju personer døde, en av dem var et barn, skrev Synegubov i sosiale medier.

Påtalemyndigheten i Kharkiv-regionen opplyste senere på Telegram at det russiske angrepet var rettet mot et industriområde i byen og at minst ti mennesker ble drept, blant dem en sju måneder gammel baby.

Opplysningene om det russiske angrepet mot Kharkiv er ikke bekreftet fra annet hold.