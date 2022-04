Rettssaken mot Salah Abdeslam er nå over, og 32-åringen leste fredag opp en uttalelse.

– Jeg vil kondolere og be alle ofrene om unnskyldning, sa han.

– Jeg vet at hatet består. Jeg ber dere i dag om å moderere hatet mot meg, fortsatte han.

130 personer ble drept i terrorangrepene i Paris 13. november 2015, flesteparten av dem i konsertlokalet Bataclan i sentrum av byen.

Abdeslam nektet under rettssaken for selv å ha drept noen.

– Jeg drepte ikke noen, jeg skadet ikke noen. Jeg forårsaket ikke så mye som en skramme, sa han.

Fransk påtalemyndighet mener imidlertid at Abdeslam var iført et bombebelte som han ikke klarte å detonere. Han skal i tillegg ha hjulpet til med å organisere det koordinerte terrorangrepet, blant annet ved å skaffe biler og hotellrom.

IS påtok seg ansvaret for angrepet, og under rettssaken gjentok Abdeslam sin støtte til den ytterliggående islamistgruppen.

Abdeslam ble pågrepet i en omfattende politiaksjon i Belgia noen måneder etter terrorangrepene.

Dom i saken mot ham er ventet i slutten av mai.