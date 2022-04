Norsk toppleder med Moskva-bakgrunn: Skuffende å se Russland gå tilbake i tid

– Det vi ser nå er ekstremt trist. Vi trodde da vi jobbet med å introdusere PC-er og internett i ethvert russisk hjem, at vi kunne bidra til å unngå noe sånt som dette. Det var en genuin motivasjon, sier Steen til Dagens Næringsliv.

Han var toppsjef for Microsoft i Russland fra 2004 til 2009.

– Det var voldsomt stor optimisme, en ekstremt spennende og dynamisk periode. Flere og flere internasjonale selskaper så på Russland som et hvilket som helst sted i Europa, og man var åpne for å tenke langsiktig på hva slags virksomheter man kunne bygge der, sier han.

Steen sier at Russlands angrepskrig mot Ukraina kom som et sjokk, også for russerne han kjenner fra sin tid i Moskva.

– De fleste jeg kjenner der synes det som skjer nå, er forferdelig. Det er ekstremt skuffende å se at Russland har gått så langt tilbake i tid, sier næringslivslederen.