Sør-Korea fjerner nesten alle koronatiltak

Folk må belage seg på å bruke munnbind innendørs i en god stund til, men det kan fjernes om smittetallene fortsetter å minke i landet, opplyser regjeringen.

– Portforbudet for næringslivet ved midnatt og grensa på ti personer ved sosiale sammenkomster vil bli fjernet mandag, sier statsminister Kim Boo-kyum.

Det synes dermed å gå mot slutten for to år med strenge smitteverntiltak og tilbake mot normalen. Folk får igjen spise på kino, i religiøse bygg, bussterminaler og togstasjoner fra 25. april.

Avgjørelsen kommer når det virker som at Sør-Korea har kommet over toppen av en omikron-bølge. Forrige uke var det i snitt mindre enn 100.000 nye smittetilfeller per dag, ned fra en topp på 620.000 daglige smittetilfeller for en måneds tid siden.

Mer enn 86 prosent av landets befolkning på 51 millioner er fullvaksinert, og majoriteten har også tatt en påfyllingsdose. Sårbare grupper er i ferd med å få tilbudet om en andre påfyllingsdose.

Rundt 20.000 koronapasienter har dødd i Sør-Korea.