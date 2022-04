Zelenskyj takker folket for 50 dager med motstand

– Takket være gud, styrkene våre og folket vårt har vi forsvart det meste av landet vårt, sa Zelenskyj i sin daglige videotale.

– 50 dager med forsvar er en bragd. En bragd som deles mellom millioner av ukrainere, la han til.

Presidenten sa videre at «for å si det mildt, var ingen overbevist om at vi ville overleve», da Russland først invaderte. Videre takket han alle Ukrainas støttespillere.

Over krigens løp har han begynt å se mange politiske ledere i et annet lys. Zelenskyj sier han har sett «stor sjenerøsitet» fra dem som ikke er rike, og at flere som ikke har blitt tatt på alvor av andre, har vist stor handlekraft.

Samtidig har enkelte andre politikere oppført seg som om de ikke har noen makt, sa Zelenskyj.