Frankrike beholdt ambassaden i Kyiv etter at krigen brøt ut, men flyttet den etter hvert til Lviv vest i landet, i frykt for at hovedstaden skulle falle til russiske styrker.

En rekke land flyttet sine ambassader fra Kyiv da hovedstaden var truet av russiske styrker. Styrkene har siden trukket seg tilbake fra regionen etter å ha møtt sterk ukrainsk motstand.

Det er ikke satt noen dato for når flyttingen vil skje, skriver kanalen.