– Da Moskva skulle taues til havn, mistet skipet stabiliteten på grunn av skader på skroget det fikk under brannen og detonasjonen av ammunisjonen. Skipet sank i stormfull sjø, heter det i en melding gjengitt av de statlige russiske nyhetsbyråene Ria Novosti og Tass.

Ukraina hevder at det 86 meter lange flaggskipet, som var utstyrt med krysserraketter som kan nå mål 300 kilometer unna, ble truffet av ukrainske raketter, men dette benekter ledelsen i Kreml. Det er heller ikke bekreftet fra annet hold.

Brann

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet førte en brann natt til torsdag til at ammunisjon om bord i skipet detonerte og forårsaket en kraftig eksplosjon.

Mannskapet på 510 ble ifølge departementet evakuert til andre russiske marinefartøy i området, og det er ikke meldt om omkomne.

Ukraina hevdet først at flaggskipet sank umiddelbart, men dette ble avvist både av Kreml og Pentagon.

– Vi er ikke helt sikre på hva som skjedde. Vår vurdering er at det skjedde en eksplosjon, minst en eksplosjon på skipet, en ganske stor en også. Den forårsaket omfattende skader, sa Pentagon-talsmann John Kirby til CNN.

På vei til kai

Ifølge Kirby kunne ikke USA gå god for Ukrainas påstand om at skipet ble senket av dem.

– Vår vurdering er at skipet kan fortsette og at det gjør dette. Det ser nå ut til å være på vei østover. Vi antar at det legger til kai i Sevastopol for reparasjoner, sa han.

Flaggskipet Moskva befant seg mellom 60 og 65 nautiske mil sør for den ukrainske havnebyen Odesa da eksplosjonen skjedde, ifølge Pentagon.

Uansett årsak, tapet av flaggskipet er «et stort slag for Russland,» sier Kirby.