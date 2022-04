76 år gamle Abdul Razzaq Rafief var ifølge dommen sjef for et fengsel i Pul-e-Charkhi øst for Kabul fra 1983 til 1990. Han kom til Nederland i 2001 og fikk senere innvilget opphold der.

Nederlandsk politi innledet etterforskning i 2012 etter at en blogger skrev at den tidligere sjefen for fengselet trolig bodde i landet. I 2019 ble han pågrepet.

Mannen hevdet først å være et offer for feil identitet og sa senere at han ikke husket noe. Domstolen i Haag fant ham imidlertid skyldig i tiltalen.

– Han behandlet fangene grusomt og vanærende, og han frarøvet dem friheten på vilkårlig vis, sa dommer Els Kole da hun torsdag leste opp dommen.

– Dette var en krigsforbrytelse, la hun til.