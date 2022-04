Storbritannia godkjenner ny coronavaksine

– Valnevas vaksine oppfyller kravene til sikkerhet, kvalitet og virkning, sier det britiske legemiddeltilsynet.

Vaksinen tas i to doser med minst 28 dagers mellomrom og er godkjent for voksne i alderen 18–50 år. Den oppbevares ved kjøleskapstemperatur og er dermed egnet for land der nedkjøling til svært lave temperaturer ikke er tilgjengelig.

Fra før er vaksinene fra Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca, Janssen og Novavax godkjent i Storbritannia. Valnevas vaksine blir dermed den sjette på listen.

Produsenten har skrevet avtale med EU-kommisjonen om å levere opptil 60 millioner doser i år og til neste år. Bahrain var det første landet som godkjente den nye vaksinen. det skjedde i forrige måned.