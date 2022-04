Masseflukt etter blodige gjengangrep i Nigeria

Det er væpnede menn, ofte på motorsykler, som står bak. Lokalt kalles de banditter. De siste angrepene har funnet sted mot flere landsbyer i delstaten Plateau, sentralt i Nigeria.

Bare søndag ble mer enn 100 personer drept i angrep, ifølge to lokale ledere. Internflyktningene har behov for akutt hjelp, og Sadiya Umar Farouq, statsråden med ansvar for humanitære spørsmål og krisehåndtering i Nigeria, har beordret leveranser av blant annet mat, vann og tepper.

President Muhammadu Buhari lover at de skyldige skal straffes, men myndighetene har slitt med å håndtere volden i landet.

Militæret har nærvær i konfliktområdene, men styrkene har foreløpig ikke lyktes med å stanse verken bandittenes dødelige plyndring sentralt og nordvest i landet, den væpnede islamistgruppa Boko Haram som er aktive i nord eller væpnede separatister i sørøst.