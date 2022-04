Russisk krigsskip i brann i Svartehavet – Ukraina hevder å stå bak

– Neptun-missiler som vokter over Svartehavet, forårsaket svært alvorlige skader på det russiske skipet. Lenge leve Ukraina, skriver Odesa-guvernør Maksym Martsjenko på meldingstjenesten Telegram.

Oleksij Arestovytsj, rådgiver til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, sier at «en overraskelse skjedde med flaggskipet til den russiske svartehavsflåten». Skipet heter Moskva og er en krysser. Det beskrives som flaggskipet i den russiske Svartehavsflåten også fra russisk hold.

– Den brenner voldsomt. Akkurat nå. Og med dette uværet på sjøen er det uklart om de vil være i stand til å få hjelp. Det er 510 i mannskapet om bord, sa han i en direktevideo på YouTube.

– Vi skjønner ikke hva som skjedde, la han til.

Det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti melder at skipet står i brann, men fra russisk hold heter det at årsaken er ukjent. De skriver imidlertid at ammunisjon har blitt detonert på skipet og at det har fått store skader. Videre heter det at alt mannskap er evakuert.

Ria Novosti skriver videre at det gjøres undersøkelser for å finne ut hvorfor brannen brøt ut.

Moskva ble omtalt tidligere i krigen da det ba ukrainske styrker som forsvarte en strategisk viktig øy, om å overgi seg, og til svar fikk: «Til det russiske marinefartøyet: Dra til helvete».