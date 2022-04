Dette skjedde i Ukraina i dag

* Det russiske forsvarsdepartementet hevder russiske styrker har tatt kontroll over havna i den beleirede byen Mariupol. Forsvarsanalytiker Michael Clarke sier til Sky News at utsagnet er «fullstendig troverdig» og «nesten helt sikkert» er sant.

* USA opplyste onsdag at Ukraina får ytterligere 800 millioner dollar i militærhjelp. Pakken inkluderer artilleri, ammunisjon og pansrede personellkjøretøy, ifølge Sky News. President Joe Biden snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj onsdag.

* Også EU sender ytterligere 500 millioner euro i militærhjelp. Det er den tredje pakken med militærhjelp EU har gått med på å sende til Ukraina for å hjelpe landet til å forsvare seg mot de russiske styrkene.

* Russland hevdet onsdag at flere enn 1.000 ukrainske soldater hadde overgitt seg i Mariupol. Påstanden avvises av president Zelenskyjs rådgiver Oleksij Arestovytsj, som sier soldatene har flyttet seg til et annet militært forband.

* Ukrainske myndigheter hevder at minst sju mennesker ble drept i russiske granatangrep mot Kharkiv det siste døgnet. Guvernøren i Kharkiv-regionen sier at 22 sivile ble såret, inkludert tre barn.

* Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) mener Russland kan ha begått forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina-krigen, ifølge en fersk rapport. Den slår blant annet fast at angrepet mot et sykehus i Mariupol 9. mars ble utført av Russland, og at det var en krigsforbrytelse.

* Kreml reagerer kraftig på USAs president Joe Bidens anklager om at russiske styrker i Ukraina har begått folkemord. Kremls talsperson Dmitrij Peskov kaller påstanden uakseptabel og legger til at USA har begått godt kjente forbrytelser i moderne og nyere historie.

* Flere enn 720 mennesker er funnet drept i Butsja og andre forsteder til Kyiv etter at russiske styrker trakk seg ut, ifølge det ukrainske innenriksdepartementet. Ytterligere 200 har status som savnet. Det er uklart om de viser til kun sivile, eller om det også er snakk om soldater.