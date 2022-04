Russland hevder over 1.000 ukrainske soldater har overgitt seg i Mariupol

Mariupol har vært åsted for intense kamper, og det har kommet meldinger om at minst 1.000 ukrainske soldater var omringet av russiske styrker.

Russlands forsvarsdepartement hevder onsdag at 1.026 ukrainske soldater har lagt ned våpnene og overgitt seg. Opplysningen er ikke bekreftet av ukrainske myndigheter eller uavhengige kilder.

Oleksij Arestovytsj, en av president Volodymyr Zelenskyjs rådgivere, avviser at det stemmer. Han skriver på Facebook at soldatene ikke har overgitt seg, men forflyttet seg til et annet militært forband.

Soldatene vil fortsette forsvaret av Mariupol med forsterket styrke, skriver han.

– Hæren vet hva den gjør, understreker Zelenskyj-rådgiveren.

Russisk TV har vist bilder av det som skal være soldater som har overgitt seg, melder Sky News.

Mandag ble det lagt ut en melding på Facebook som tilsynelatende var skrevet av ukrainske marineinfanterister i Mariupol. Der sto det at de snart var tomme for ammunisjon og forberedte seg på et siste slag.

Mariupols viseordfører Serhij Orlov sa imidlertid at meldingen var forfalsket.