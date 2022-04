Elon Musk saksøkes for kjøp av Twitter-aksjer

I søksmålet, som er tatt ut i en føderal domstol i New York, heter det at Musk på ulovlig vis unnlot å oppgi at han eide mer enn 5 prosent i selskapet innen fristen.

Musk sa angivelig ikke ifra før han eide mer enn 9 prosent av selskapet, etter å ha kjøpt aksjer nesten hver dag i to måneder. Saksøkeren anfører at dette har gått utover andre investorer, som solgte aksjer i selskapet i de siste to ukene før Musk opplyste at han hadde kjøpt opp en stor andel.

I søksmålet hevdes det at Musk eide 5 prosent av Twitter-aksjene allerede 14. mars og at han da var lovpålagt å opplyse om dette innen 24. mars.

Musk sa først ifra 4. april, og da skjøt aksjekursen i været med 27 prosent.

Etter oppkjøpene har Musk blitt største aksjonær i selskapet, og det ble kunngjort at han også skulle gå inn i styret, før det noen dager senere kom kontrabeskjed om at han ikke gjør det likevel.