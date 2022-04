Minst 720 skal være drept i Kyiv-forsteder

Ytterligere 200 har status som savnet, ifølge departementet. Det er uklart om de viser til kun sivile, eller om det også er snakk om soldater.

Bare i Butsja er det funnet 403 lik, ifølge ordfører Anatolij Fedoruk. Han frykter at antallet kan stige etter at minesveipere har finkjemmet området.

Verdenssamfunnet reagerte med sinne da det like etter månedsskiftet kom bilder av døde sivile som lå i gatene i Butsja med bakbundne hender, etter at ukrainske gjeninntok byen. Russland har avvist at deres styrker rammer sivile og hevder at bildene fra Butsja er iscenesatt.

Russlands president Vladimir Putin sa tirsdag at den russiske militæroperasjonen i Ukraina vil fortsette til «alle mål er nådd» og insisterte på at den går etter planen, trass i at de russiske styrkene har trukket seg tilbake etter å ha lidd store tap mot den ukrainske motstanden.