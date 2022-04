Joe Biden anklager Russland for folkemord i Ukraina

Biden omtalte først den russiske invasjonen som et folkemord på et folkemøte i delstaten Iowa, der presidenten snakket om grep administrasjonen hans tar for å stagge de økende drivstoffprisene som har fulgt krigen.

– Familiebudsjettet ditt, muligheten din til å fylle tanken, ingenting av dette burde stå og falle på hvorvidt en diktator går til krig og begår folkemord på den andre siden av kloden, sa han.

På spørsmål fra en journalist bekreftet han at han mener de russiske handlingene er et folkemord.

– Ja, jeg kalte det folkemord, svarte Biden.

– Det er blitt klarere og klarere at Putin forsøker å viske ut selve ideen om at det er mulig å være en ukrainer, la han til.

Juridisk betegnelse som kan forplikte

Folkemord er en juridisk betegnelse på en type krigsforbrytelse.

Det som avgjør om noe er folkemord, er motivet bak krigsforbrytelsene. Forbrytelsene tar sikte på å ødelegge, helt eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs folkegruppe. I tillegg til drap kan forbrytelser som voldtekt og tortur også utgjøre folkemord.

Folkemordbegrepet er nedtegnet i en FN-traktat. Verdens ledere, også tidligere amerikanske presidenter, har vært forsiktige med å bruke begrepet, ettersom det kan utløse en juridisk forpliktelse til å gripe inn og stanse folkemordet.

Det førte blant annet til at daværende president Bill Clinton nølte med å kalle drapet på rundt 800.000 etniske tutsier i Rwanda på 90-tallet for et folkemord.

Forsker: – Ikke et folkemord

Vi er ikke i nærheten av at krigen i Ukraina juridisk sett kan omtales som et folkemord, sier jurist og folkerettsforsker Cecilie Hellestveit.

– Det som skjer i Ukraina er dypt sjokkerende og en forbrytelse mot en hel nasjon, sier Hellestveit, men understreker:

– Dette er krig, ikke folkemord. At mange blir drept, er en effekt av at det er krig, sier hun til NTB.

Hellestveit mener president Vladimir Putins taler ikke kan forstås slik at han mener at Ukraina skal slutte å eksistere.

– Det er ikke et forsøk på å viske ut det ukrainske folk, sier Hellestveit, som er jurist og statsviter og tilknyttet Folkerettsinstituttet.

Hylles i Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hyller Biden for å ha brukt begrepet.

– Sanne ord fra en sann leder. Å si det som det er, er helt nødvendig for å stå opp mot ondskap. Vi er takknemlige for den amerikanske støtten vi har fått så langt og ber innstendig om mer tunge våpen for å forhindre nye russiske forbrytelser, skriver Zelenskyj på Twitter.

Russland har gjentatte ganger avvist anklagene om krigsforbrytelser i forbindelse med det som fra Moskva omtales som en militær spesialoperasjon i Ukraina.

– Våre soldater er tapre og effektive, sa Putin tirsdag.

Tidligere har Biden anklaget Putin for krigsforbrytelser, men ikke brukt begrepet folkemord.

Biden slår også fast at president Vladimir Putin er en diktator.