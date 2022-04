20 yachter tatt i arrest i Nederland

– Etter at sanksjonene ble innført, er 20 yachter ved ni verft og hos meglere satt under forsterket oppsyn. Det innebærer at de ikke kan leveres, avhendes eller eksporteres, heter det in uttalelse fra tollvesenet.

Fjorten av luksusbåtene er under bygging, to er i opplag, mens fire er inne til vedlikehold. De varierer i lengde fra 8,5 til 120 meter.

– Så langt er det fastslått at to av dem kan knyttes til noen som står på EUs sanksjonsliste, opplyser myndighetene.

Nylig opplyste myndighetene at de hadde tatt beslag i 14 yachter som bygges for russiske kunder.

Flere europeiske land har gått ut med beslag av yachter som rammes av sanksjonene som er innført etter Russlands invasjon av Ukraina.