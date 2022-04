Voldelige sammenstøt mellom urfolksgrupper i Amazonas

I en video publisert på nyhetsnettstedet G1, sier Junior Hekurari i det lokale helserådet at gullgravere har gitt våpen til en urfolksgruppe og oppfordret dem til å angripe en annen gruppe, som er mot gruvedrift. Det er ikke lov å grave etter gull i området.

Hekurari, som også tilhører yanomamifolket, anklager gullgraverne for å «oppmuntre til konflikt» mellom de to gruvene.

Yanomamiene bor i et regnskogområde som strekker seg over begge sider av grensen mellom Brasil og Venezuela. Sammenstøtet som kostet to mennesker livet, fant sted i den brasilianske delstaten Roraima.

Urfolket opplever økende press fra dem som driver ulovlig gullgraving, noe som har ført til økende vold og spredning av sykdommer.

Den føderale påtalemyndigheten sier den nylig har bedt domstolene kreve at regjeringen trapper opp innsatsen for å beskytte urfolket fra virkningene av den ulovlige gruvedriften.