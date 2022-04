USAs budsjettunderskudd mer enn halvert

Statskassen endte med et underskudd på 668 milliarder dollar på et halvt år. Det tilsvarer rundt 5.850 milliarder – eller 5,85 billioner – kroner med dagens kurs.

I kjølvannet av pandemien har den amerikanske økonomien fått ny fart, bedriftene er på veil tilbake til mer normale tilstander, og statens utgifter til ledighetstrygd har falt kraftig. Samtidig øker skatteinnbetalingene, ifølge en rapport som ble lagt fram tirsdag.

Underskuddet ble redusert med 61 prosent, takket være 25 prosent mer i inntekter og 18 prosent mindre på utgiftssiden. Arbeidsmarkedsetaten, som har hatt ansvar for permisjonsordninger og andre støttetiltak for arbeidslivet under pandemien, reduserte utgiftene sine med hele 87 prosent.

Mens prisene og rentene går opp, har rentene som betales på statsgjelden, økt med 27 prosent de siste seks månedene.