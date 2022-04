Stort flertall i Finland anser Russland som en trussel

Invasjonen av Ukraina har hatt en tydelig innvirkning på finnenes syn på Russland, skriver Hufvudstadsbladet tirsdag.

Ifølge en undersøkelse fra den finske tenketanken EVA mener over 90 prosent av finnene at Russland er et ustabilt diktatur med ekspansive ambisjoner.

74 prosent anser Russland som en upålitelig avtalepartner. For ett år siden sa kun 40 prosent det samme.

Undersøkelsen er gjort i begynnelsen av mars, kort tid etter at Russland invaderte Ukraina.

Den viser også at finnene skiller tydelig mellom de russiske lederne og russere generelt.

– Et klart flertall synes at russerne er hyggelige mennesker og de setter pris på den russiske kulturen, sier EVAs forskningssjef Ilkka Haavisto.