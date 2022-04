Tidligere svensk partileder: – Jeg greide ikke å samle partiet

Fire dager etter avgangen gir Sabuni sin beskrivelse av hvordan hun har opplevd de siste månedene til TV4s Nyhetsmorgon. Her sier hun at det har vært en tøff tid, og at det først og fremst er to saker hun mislyktes med.

– Det ene er å samle partiet, det andre er å snu opinionen. Derfor tok jeg en avgjørelse om å gi stafettpinnen til Johan Pehrson, sier hun og erkjenner samtidig et vemod over å ha gått av.

Sabuni innkalte fredag til pressekonferanse på kort varsel og kunngjorde at hun gikk av med umiddelbar virkning. Partiets nestleder overtok samtidig ledervervet, bare fem måneder før valget. Hun vil fortsette i politikken.

Dermed har Sveriges første svarte kvinnelige partileder blitt byttet ut med en hvit middelaldrende mann, skrev TT etter avgangen.

Liberalerna har nå en oppslutning på rundt 2 prosent, langt under sperregrensen på 4 prosent. Da hun overtok som partileder for snart tre år siden, var målet å skaffe flere velgere, noe hun ikke har klart.

Under hennes lederskap har partiet blant annet brutt samarbeidet med den sosialdemokratiske regjeringen og åpnet opp for budsjettsamarbeid med det høyrenasjonalistiske partiet Sverigedemokraterna, noe som har vært omstridt internt i partiet.

– Jeg er den jeg er med sterke og svake sider. I juni 2019 valgte partiet hele meg, men hele meg er ikke det som trengs nå. Hele meg og diskusjonen om hele meg, skygger for det som er aller viktigste, sa Sabuni da hun kunngjorde avgangen.